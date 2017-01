Le Premier ministre, Augustin Matata Ponyo, a assuré mercredi à Kinshasa que le chemin de l’émergence est à la portée de la République démocratique du Congo. M. Matata, qui s’exprimait au cours d’une émission télévisée animée au ‘’Fleuve Congo Hôtel’’, sur la chaine de télévision ‘’Télé 50’’, a souligné qu’il y a eu, depuis 2001, des avancées significatives en RDC, où, selon lui, les conditions de vie du Congolais se sont améliorées, même si beaucoup reste à faire. Le Chef du gouvernement a affirmé qu’il met en place une politique qui vise la poursuite de l’amélioration de ces conditions de vie et que la RDC a une croissance inclusive qu’il faut consolider pour le social des Congolais. Il a insisté, au plan économique, sur une croissance de 9,5 % en 2014, un taux d’inflation inférieur à 1 %, soit le plus bas depuis 1960, et un taux de dépréciation monétaire de zéro pour cent en 2014. Le PIB par capital est de près de six cents dollars USA par personne, alors qu’il était de quarante dollars en 2001, le taux de chômage a baissé de 60 à 40 % et l’indice de développent s’améliore, a-t-il ajouté. Cela est une preuve que le pays fait énormément de progrès, a-t-il dit, indiquant que le progrès l’est aussi au niveau sécuritaire grâce à un programme ambitieux qui vise le rétablissement et la consolidation de la paix dans le pays. Pas de développement sans sécurité Le Premier ministre a renchéri que les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) sont devenues une armée professionnelle et sont montées en puissance. C’est une raison pour laquelle les éléments de l’ex-mouvement du 23 mars (M23) ont été vaincus par cette armée, avec l’appui de la Brigade spéciale d’intervention de la mission de l’ONU pour la stabilisation en RDC (MONUSCO). Les FARDC, qui ont fait de l’éthique une de leurs spécialités sont en même temps en train d’éradiquer des éléments des mouvements rebelles ougandais ‘’ADF/MALU’’ et ‘’LRA’’ a-t-il ajouté. Des progrès sectoriels Quelques membres du gouvernement qui ont fait partie de la suite du Premier ministre à cette émission ont donné, de leur part, un éclairage sur la contribution de leurs secteurs d’activité aux réalisations inscrites à l’actif du gouvernement Matata. Le ministre des Travaux publics et de la Reconstruction, Frédolin Kasweshi, a affirmé que beaucoup d’efforts ont été fournis dans son secteur sous l’impulsion du Chef de l’Etat, Joseph Kabila, de booster le développement du pays par l’amélioration des infrastructures de base. Son collègue du ministère de l’Economie, Modestie Bahati Luèkwebo, représentant celui des Transports et Voies de Communication, Kalumba Mwana Ngongo, a indiqué que le gouvernement est en train de répondre aux préoccupations de transport pour une desserte de qualité. Il s’agit notamment de disséminer sur toute l’étendue du territoire national la société de transport du Congo ‘’TRANSCO’’ et la structure ‘’Association des propriétaires des véhicules affectés au transport en commun ‘’ (Esprit de vie). Le ministre du Plan, Olivier Kamitatu, de la Santé, Félix Kabange Numbi, de la Fonction publique, Jean-Claude Kibala et de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’Initiation à la nouvelle citoyenneté se sont aussi exprimés. Contribution de partenaires du gouvernement Divers partenaires du gouvernement, qui ont aussi pris part à l’émission, ont parlé de leur coopération dans plusieurs secteurs. C’est notamment le cas du responsable de l’entreprise ‘’AFRICAN’’, qui gère le Parc agro-industriel de Bukango Lonzo, dans la province du Bandundu, depuis le mois d’avril 2014. Il a promis que ‘’nous aurons, d’ici l’année prochaine, une centaine d’hectares de légumes’’, en dehors du maïs dont la récolte a déjà commencé. Le patron de la MONUSCO a, de son côté, félicité le Premier ministre dans ses efforts de promotion de l’économie dans le pays. Il a reconnu, à propos de l’état de rapport entre la MONUSCO et le gouvernement, qu’il y a encore beaucoup de défis. « Il faut renouveler le partenariat avec le gouvernement », a-t-il dit. Le représentant-résident du Fonds monétaire international (FMI) en RDC s’est dit, pour sa part, impressionné par les performances de la RDC, indiquant que dans le monde, la tendance est à la baisse de la croissance et à la hausse du taux d’inflation mais qu’il a constaté le contraire en RDC .C’est une bonne chose. Pour le représentant du FMI, la RDC est un pays stratégique et est, donc, une clé pour le développement de la région et a, de ce fait, une grande responsabilité. Le FMI a pris une part active à la croissance économique en RDC,à travers son programme d’assistance technique, a-t-il relevé. M. Michel Dumond de l’Union européenne (UE) a affirmé, en ce qui le concerne que son institution appuie tous les efforts du gouvernement et que le socle de son programme est la gouvernance C’est la raison pour laquelle, a-t-il fait savoir, que l’UE a un programme qui a trait aux infrastructures, à la santé, à la réforme de l’armée, de la police et de la justice. La Banque mondiale travaille avec le gouvernement sur plusieurs secteurs, en appuyant des priorités du gouvernement, et c’est sur la base des discussions techniques que son institution assiste les Congolais, a dit ,à son tour, son directeur des opérations en RDC où l’engagement de cette banque est de 3,5 milliards de dollars américains – 1,5 milliard sera mobilisé l’année prochaine pour financer les projets monétaires. La Banque africaine de développement (BAD), le PNUD, l’UNICEF, l’UNESCO et l’UNFPA, se sont aussi prononcés. De l'ACP sur Congo24